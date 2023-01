Unde este internat Codrin Ștefănescu, fostul lider APP, grav bolnav de cancer Fostul lider al Partidului Alianța Pentru Patrie (APP), Codrin Ștefanescu, este internat in strainatate, cel mai probabil in Turcia, la recomandarea medicilor romani, care l-au sfatuit sa faca un rand de analize detaliate inainte de a-i fi confirmat sau nu diagnosticul initial de cancer. „Codrin Ștefanescu este internat de cateva zile intr-o clinica de specialitate din strainatate, pentru o noua serie de analize. Dar nu sunt eu in masura sa comentez starea sa de sanatate. Pot insa sa va spun ca și-a facut o serie de analize detaliate și ca așteapta rezultatele acestora”, a declarat Liviu Pop,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

