Greșeli pe care le fac pacienții atunci când își aleg un spital în străinătate S-a vorbit mult in ultima vreme despre cazuri medicale cu final nefericit ale pacienților romani – și nu numai – care au ales sa se trateze la spitale din strainatate, in special din Turcia. Operații de micșorare a stomacului urmate de complicații, intervenții de chirurgie estetica eșuate, tratamente stomatologice dezamagitoare. Am avut multe exemple negative și ar trebui sa invațam ceva din ele. Iar invațatura pe care trebuie sa o tragem nu este aceea de a sta acasa (știm cu toții ce opțiuni pentru sanatate ofera Romania) sau de a evita complet Turcia (o țara cu mulți medici straluciți, cu merite… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Numarul angajaților din spatiul extracomunitar care muncesc in Romania este tot mai mare, deoarece angajații autohtoni au plecat in strainatate.Spre exemplu, in Vaslui, pana in urma cu cativa ani, majoritatea strainilor care veneau sa lucreze in judet erau din Republica Moldova, dar in ultimii ani au…

- Satul din Romania unde ești catalogat ca fiind sarac daca ai Ferrari. Luxul e la locul lui pentru locuitorii de aici care lucreaza in strainatate Certeze, satul din Romania catalogat ca fiind cel mai bogat din țara. Puțini romani au auzit despre viața de lux de acolo.Certeze, situat in județul…

- Botoșanenii care vor sa munceasca in strainatate au o șansa prin rețeaua EURES. Oferta angajatorilor. Condiții Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 129 locuri de munca vacante, dupa cum urmeaza: Austria – 5 locuri de munca pentru tehnician producție.…

- Premierul Marcel Ciolacu a spus ca va discuta cu ministrul Sanatații, Alexandru Rafila și cu ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, pentru a rezolva situația concediilor medicale pentru pacienții cu boli grave și femeile insarcinate. Ciolacu a explicat ca exista un adevarat abuz de concedii medicale in…

- Taxarea concediilor medicale cu 10%. Pacienții cer anularea masurii: ”presiune nejustificata pe bolnavii cronici” Alianța Pacienților Cronici din Romania solicit Parlamentului și Guvernului sa anuleze taxarea cu 10% a concediilor medicale. Pacienții susțin ca aceasta reprezinta o ”presiune nejustificata…

- Romania nu are nevoie de banii FMI, spune Marcel Ciolacu. Fondul Monetar Internațional vine, ia notițe și pleaca lasa de ințeles premierul. Guvernul va lua propriile sale decizii dupa discuția cu reprezentanții FMI, arata Ciolacu. Profesorul Christian Nasulea a vorbit, la B1 TV, despre scenariul unui…

- Sarbatoarea Craciunului se apropie cu pași grabiți, iar mii de romani se implica in trimiterea pachetelor catre rudele aflate in strainatate. In Gara din Constanța, cel puțin 100 de persoane și-au așteptat cu nerabdare mașina destinata transportului de colete din Spania. Cu toate ca aglomerația și așteptarea…