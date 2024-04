Liderii statelor UE au parafat acordul prin care permite Ucrainei sa-și exporte masiv produsele agroalimentare pana in 2025. Micul compromis, cu includerea in media cantitaților fara taxe vamale și cele exportate din jumatate din 2021, pe langa 2022 și 2023, nu ajuta pe nimeni cu nimic. In ce privește agricultura romaneasca, lovitura este una fatala, […] The post Unda verde de la stapanire. Ucraina ne ingroapa agricultura first appeared on Ziarul National .