In vreme ce critica afacerile pe termen lung semnate de predecesori, cum este cazul contractului de salubrizare, primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, pregatește concesionarea pentru 20 de ani a unei zone emblematice din București: Piața Amzei. In ultimii ani, aici s-au investit nu mai puțin de 13 milioane de euro din bani publici. Astfel, Primaria Sectorului 1 pune in consultare publica proiectul de transformare a Pieței Amzei intr-un hub cultural și pol al gastronomiei autohtone. Persoanele interesate pot consulta proiectul de refuncționalizare a pieței Amzei pe pagina instituției și pot trimite…