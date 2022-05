Stiri pe aceeasi tema

- Sute de delfini din Marea Neagra au murit, de la inceputul razboiului din Ucraina, avertizeaza cercetatorii, care spun ca aceștia sufera din cauza zgomotelor produse de navele de razboi, care le afecteaza sistemul de ecolocație. Numai pe țarmul romanesc al Marii Negre, de la Sulina la Vama Veche, au…

- Forțele ruse nu pot concura in materie de armament cu cele ale Kievului, a declarat un colonel rus in retragere, la o dezbatere chiar la unul dintre principalele canale TV de stat. Rusia a suferit pierderile mari in Ucraina și nici macar mobilizarea generala nu ar fi de ajutor, a afirmat fostul colonel…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis, luni, cu ocazia Zilei Europei, ca amenintarea Federatiei Ruse la adresa securitatii euroatlantice poate ramane o realitate pentru anii urmator. Șeful statului a adaugat ca Europa trebuie sa devina mai puternica, mai vocala, mai capabila si astfel mai bine pregatita.…

- 63% dintre romani sunt multumiti de cum a reactionat Uniunea Europeana de la inceputul razboiului din Ucraina, peste media europeana de 52%, arata un sondaj Eurobarometru Flash realizat in toate statele membre. Majoritatea romanilor considera ca, de la inceputul invaziei, UE a dat dovada de solidaritate…

- Simularea examenului național de Bacalaureat, sesiunea martie 2022, incepe luni, 28 martie 2022, cu proba scrisa la Limba și literatura romana. Marți, 29 martie 2022, va avea loc proba obligatorie a profilului, miercuri, 30 martie 2022, se va desfașura proba la alegere a profilului și a specializarii,…

- Cele mai scumpe camere de hotel din lume. Clasificate pe stele, cu facilitați de ultima generație ori opere de arta in interior, va prezentam cateva din spațiile de cazare pe termen scurt al caror preț pe noapte este echivalentul unei case intr-o țara civilizata. Palm Casino Resort (Las Vegas, SUA).…

- Cel mai bogat om din lume, CEO-ul Tesla, Elon Musk, si-a respectat promisiunea de a nu detine „nicio casa”, vanzandu-si toate cele sapte resedinte din California pentru un total de 128 de milioane de dolari si obtinand un profit estimat la 25 de milioane de dolari, informeaza publicatia britanica The…

- Un desen cumparat cu 30 de dolari dintr-un targ de vechituri organizat in statul american Massachusetts in 2017 este in realitate o opera de arta realizata de un proeminent artist renascentist german, Albrecht Durer.