Un youtuber cu 200.000 de urmăritori a fost arestat pentru pornografie infantilă Katalin Talent, un youtuber urmarit de peste 200.000 de oameni, a fost arestat pentru 30 de zile, pentru pornografie infantila, dupa ce procurorii i-au perchezitionat calculatorul si telefonul. Youtuberul are clipuri filmate și difuzate nu doar pe canalul de Youtube, ci și pe Instagram și TikTok. Conform DIICOT, youtuberul a contactat prin intermediul unei aplicații […] The post Un youtuber cu 200.000 de urmaritori a fost arestat pentru pornografie infantila appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

