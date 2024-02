Stiri pe aceeasi tema

- Fostul lider WTA Simona Halep le-a multumit miercuri, intr-un mesaj postat pe Instagram, tuturor celor care au sustinut-o neconditionat in perioada de dupa depistarea pozitiva cu o substanta interzisa și a precizat ca pentru ea s-a terminat cosmarul trait timp de un an si jumatate si ca acum asteapta…

- Simona Halep a transmis un mesaj pe Instagram in care spune ca pentru ea s-a terminat cosmarul trait timp de un an si jumatate si ca acum asteapta “cu capul sus” decizia Tribunalului de Arbitraj Sportiv”. “Cosmarul pe care l-am trait timp de un an si jumatate s-a terminat. Am avut sansa de a-mi prezenta…

- Simona Halep (32 de ani) a intentat un proces in care solicita daune de peste 10 milioane de dolari de la compania canadiana care a realizat suplimentul nutritiv contaminat. Halep cere daune de peste 10 milioane de dolari de la Quantum Nutrition, care opereaza sub numele de Schinoussa Superfoods, dupa…

- Audierile in cazul de dopaj al Simonei Halep se incheie vineri, dupa trei zile in care au fost audiati martori, experti, dar si antrenorul Patrick Mouratoglou si fizioterapeuta Candice Gotier. In primele doua zile de audieri, Simona Halep a fost la tribunal in total 19 ore. Dupa audieri, Comisia TAS…

- European Central Bank President Christine Lagarde declined to give a timeline for interest-rate cuts but emphasized that wage data will be vital in deciding when to begin monetary easing, according to Bloomberg. The comments suggest a first reduction in borrowing costs will only be feasible toward mid-2024…

- Beyonce a fost acuzata ca a furat unele dintre cele mai atragatoare ținute din turneul sau de succes, Renaissance Tour. Artistul japonez Hajime Sorayama a susținut pe Instagram ca diva in varsta de 42 de ani și-a insușit unul dintre modele lui pentru un costum metalic și o casca pe care le-a purtat…