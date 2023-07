Un vulcan din sud-vestul Islandei erupe, aruncând lavă și fum Un vulcan a erupt in peninsula Reykjanes din sud-vestul Islandei, in apropiere de capitala Reykjavik, in urma unei intense activitați de cutremure in zona, a anunțat luni (10 iulie) Biroul Meteorologic al țarii, potrivit Reuters. Imaginile și videoclipurile au aratat lava și fum emanand dintr-o fisura, din pamant, de pe versantul unui munte. Traficul pe aeroportul internațional Keflavik din Reykjavik nu a fost perturbat, au spus oficialii aeroportului pe site-ul sau. ALERTA: Vulcanul Hekla din Islanda da semne de ACTIVITATE Institutul meteorologic si vulcanologic islandez a indicat pe site-ul… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

