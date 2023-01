APEL UMANITAR… Un vasluian are nevoie de ajutorul oamenilor cu suflet mare. Se numește Constantin Tanasa, este ofițer in cadrul Inspectoratul pentru Situații de Urgența “Podul Inalt” Vaslui și a fost diagnosticat recent cu cancer gastric malign, stadiu IV, o boala nemiloasa a carei evoluție poate fi stopata doar printr-o intervenție chirurgicala realizata in strainatate. In prezent, […] Articolul Un vasluian are nevoie de ajutor: „Puținul celor mulți poate sa ii redea lui Constantin și familiei sale speranța!” apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene .