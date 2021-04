Xuefeng Yu, CEO-ul CanSino Biologics, a declarat, astazi, pentru CNBC , ca autoritațile de la Beijing ar trebui sa ia in considerare combinarea unor vaccinuri diferite pentru a crește eficacitatea vaccinurilor dezvoltate in China.Declarația sa vine in contextul in care rata eficacitații vaccinurile anti-Covid dezvoltate de China este mai scazuta decat in cazul vaccinurilor dezvoltate de companiile americane Pfizer/BioNTech și Moderna, lucru confirmat recent chiar de catre directorul Centrului pentru Prevenirea și Combaterea Bolilor din China.CanSino dezvolta vaccinul prin inhalare in parteneriat…