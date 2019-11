Stiri pe aceeasi tema

- Doliu in comunitatea medicala din Moldova. S-a stins din viata Vladimir Hotineanu, fost ministru al Sanatatii, ex deputat si unul dintre cei apreciati chirurgi din tara noastra. Reputatul medic, care avea 69 de ani, suferea de multi ani de o boala incurabila.

- Cantaretul de muzica rock Leo Iorga, component al formulei de aur a ”Compactului”, care a murit la varsta de 54 de ani, va fi inmormantat – astazi, 05.11.2019, la ora 12.00 – la Cimitirul Bellu din Bucuresti, dupa ce trupul neinsufletit al artistului a fost depus luni la Casa Eliad, din Bucuresti,…

- Artistul Mihai Constantinescu, care a murit marți, la varsta de 73 de ani, va fi inmormantat joi, la ora 14.00, la Cimitirul Ghencea Militar din București, scrie Mediafax.Sicriul cu trupul neinsuflețit al interpretului și compozitorului de muzica ușoara tradiționala romaneasca a fost depus…

- Astazi va avea loc ceremonia de inmormantare a profesorului Alexandru Crintea, decedat luni dimineața la varsta de 69 de ani. Cei care l-au cunoscut și doresc sa il conduca pe ultimul drum, o pot face astazi, incepand cu ora 11:00. Cortegiul funerar va trece prin fața școlii din Dumbraveni, acolo unde…

- Marian Ionut Ailincai, un tanar cadru medical militar, decedat in data de 25 septembrie, intr un accident rutier la Popas Valu lui Traian, este inmormantat, azi, in jurul orei 11:00, in localitatea Poarta Alba oras nou .Acesta este condus pe ultimul drum de familie, prieteni si colegii de la Spitalul…

- Contraamiral r ing. Marcel Dragu decedat pe 13 septembrie, dupa o lupta cu o boala grea, este inmormantat, azi, in Cimitirul Militar din Constanta, aflat in Cimitirul Central. Marcel Dragu este condus pe ultimul drum de familie, prieteni si fosti camarazi de armata. Contraamiral r ing. Marcel Dragu…

- Ziarul Unirea Romania, ultimul loc in UE la procentul din PIB alocat sanatatii 4,99% din Produsul Intern Brut in anul 2016 este echivalentul cheltuielilor cu sanatatea in Romania, cel mai mic procent inregistrat in randul statelor membre ale Uniunii Europene, in conditiile in care media la nivelul UE…

- Lacrimi si jale in familia fostului vice-presedinte al Consiliului Judetean, Gheorghe Grivei, care si-a condus ieri pe ultimul drum fiul cel mic, Claudiu, care si-a pierdut viata intr-un tragic acccident de circulatia produs joi pe raza judetului Tul...