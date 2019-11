Stiri pe aceeasi tema

- Benjamin Schreiber, un barbat din SUA, in varsta de 66 de ani, condamnat pe viața pentru o crima comisa in 1996, a cerut eliberarea din inchisoare. El a reclamat faptul ca, din pricina unor necazuri medicale, in 2015, a fost resuscitat de medici de cinci ori. Barbatul considera ca atunci a „murit” și…

- Parlamentul European (PE) a decernat joi Premiul Saharov al drepturilor omului intelectualului uigur Ilham Tohti, condamnat la inchisoare pe viata in China, dupa ce a fost gasit vinovat de ”separatism”, cu riscul de a infuria Beijingul, relateaza AFP potrivit news.roUn fost profesor de economie…

- Salih Khater in varsta de 30 de ani, care in luna august a anului trecut a intrat intentionat cu masina in trecatori si politisti in apropierea parlamentului din Marea Britanie, a fost condamnat luni, 14 octombrie, la inchisoare pe viata. Barbatul care se afla intr-un Ford Fiesta argintiu a intrat…

- Horia Georgescu, fostul sef al ANI, a fost achitat marti definitiv de magistratii Curtii Supreme, dupa ce initial fusese condamnat la patru ani de inchisoare. Fostul deputat PNL Theodor Nicolescu a fost condamnat la opt ani de inchisoare cu executare pentru luare de mita, si achitat pentru abuz in serviciu.

- Un roman de 23 de ani a fost condamnat in Germania la inchisoare pe viața, cea mai aspra pedeapsa din legea penala din aceasta țara, care este aplicata in mod excepțional. Sava J. și-a ucis șefa, o femeie in varsta de 51 de ani, pentru ca nu a vrut sa-i mareasca salariul. Ce a urmat dupa […] Citește…

- ​Juan Angel Napout, fost presedinte al Federatiei Paraguayene de Fotbal, condamnat de justitia americana la noua ani de închisoare pentru implicarea în vastul scandal de coruptie FIFAGate, a fost suspendat pe viata de forul fotbalistic mondial, informeaza AFP. Decizia a fost luata de Comisia…

- SENTINTA… Condamnat, in prima instanta, la 6 ani de inchisoare, pentru comiterea infractiunii de talharie calificata impotriva sotiei sale, Remus Catalin Munteanu, un barbat de 43 de ani din Barlad, asteapta, dupa gratii, decizia finala. Sentinta apartine magistratilor Curtii de Apel Iasi care au considerat…

- Un american din Alabama, condamnat la inchisoare pe viața, in 1983, pentru furtul a 50 de dolari și 75 de cenți, va putea fi eliberat, dupa 36 de ani de pușcarie, ca urmare a modificarilor legislației penale, informeaza Time.