Un tip isi astepta nevasta acasa! Un tip isi astepta nevasta sa vina acasa. Se face ora zece seara, nevasta-sa nu apare. Tipul, enervat: – Parca vad, vine acasa si o intreb unde a fost. Iar ea imi raspunde ca a fost la vreun film cu o colega… Se face ora unsprezece. Nevasta-sa tot nu aparuse. – Sa vezi ce-mi povesteste, ca a fost la o aniversare cu colegii si nu si-a dat seama cind a trecut timpul… O calc in picioare! Ora douasprezece. Nevasta-sa tot nu venise. – Sigur o sa-mi toarne o poveste, cum ca a fost la o colega la o cafea si nu si-a dat seama cum a trecut timpul… Doamne, o zapacesc! Pe la ora unu, noaptea apare si nevasta-sa.… Citeste articolul mai departe pe bewoman.ro…

Sursa articol si foto: bewoman.ro

