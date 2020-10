Stiri pe aceeasi tema

- Radu Nedelcuț, 36 de ani, candidat USR-PLUS la Consiliul Local Sector 2 București, și-a denigrat bona, printr-o postare pe pagina personala de Facebook, motivul fiind legat de opțiunile politice ale acesteia, transmite HotNews. Ulterior, cand a fost avertizat ca ar putea fi sancționat de Consiliul National…

- O crima infioratoare ar fi avut loc in localitatea Fetești, din Ialomița, scrie presa locala.Duminica dimineața, in jurul orei 3.30, s-au auzit țipete și strigate de ajutor. Jumatate de ora mai tarziu, un apel la 112 anunța o crima pe strada 22 Decembrie din Fetești, langa o fosta centrala…

- Crima, intr-o familie din localitatea buzoiana Stalpu. Un barbat in varsta de 36 de ani și-a ucis cumnatul cu doisprezece ani mai mic pe fondul unor certuri familiale. Criminalul a fost ridicat de mascați. Oroarea s-a petrecut in aceasta seara, in comuna Stalpu. Vasile, barbatul de 36 de ani, traia…

- Un tanar a fost omorat și abandonat intr-o balta de sange la Gara de Nord din Timișoara, langa o terasa. Crima oribila a avut loc noaptea trecuta... The post Crima la Timișoara. Un tanar a fost omorat și abandonat langa o terasa (Video). Update: Victima a fost identificata, poliția are trei suspecți…

- Fahim Saleh, in varsta de 33 de ani, CEO al unor companii din domeniul HiTech, a fost ucis cu brutalitate in apartamentul sau din New York. Trupul sau a fost descoperit de sora sa, taiat in bucați cu o drujba.

- Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Caras-Severin au finalizat cercetarile in care doi adolescenti de 16 si 17 ani sunt acuzati de omor. Procurorii i-au trimis pe cei doi tineri in judecata, iar rechizitoriul scoate la iveala un detaliu socant: la omor a fost partas si un copil de 12 ani.

- O echipa de cercetatori a anunțat ca Patagonia argentiniana a fost gasit o fosila uriașa de pește de 70 de milioane de ani care locuia printre dinozauri. Anterior, ramașițele fosilizate ale acestei specii disparute, asemanatoare cu cea gasita in Argentina, au fost descoperite in statul american Kansas…