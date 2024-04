Stiri pe aceeasi tema

- Doi parinți iubitori, care i-au facut cadou fiului lor, de Craciun, un pistol Sig Sauer de 9 mm, au fost condamnați la cate 15 ani de inchisoare, dupa ce copilul lor a unic patru copii și a ranit alți șase elevi și un profesor. Baiatul a fost condamnat și el la inchisoare pe viața.

- Parintii unui adolescent american - condamnat la inchisoare pe viata cu privire la uciderea in 2021 a patru elevi in liceul in care invata cu o arma de foc care i-a fost oferita de parinti - au fost condamnati la zece pana la 15 ani de inchisoare cu privire la ucidere din culpa, o premiera in Statele…

- Mama și tatal unui adolescent din Michigan care a impușcat și ucis patru colegi de clasa au fost condamnați marți, 9 aprilie, la 10 pana la 15 ani de inchisoare fiecare, dupa ce un juriu i-a gasit vinovați de omor prin imprudența, intr-un rar caz in care parinții sunt trași la raspundere pentru un atac…

- Un tribunal de la Moscova a condamnat la trei ani si jumatate de inchisoare doi tineri rusi acuzati de faptul ca lucrau pentru organizatia ”extremista” a opozantului Aleksei Navalnii, mort in inchisoare la jumatatea lui februarie, scrie joi presa rusa, relateaza AFP, potrivit news.ro. Potrivit site-ului Mediazona,…

- Parinții din Prahova care și-au oprit copilul de 3 ani și apoi l-au lasat sa zaca pe podea pana a murit, au fost condamnați. Tatal a primit 22 de ani de inchisoare, mama - 20 de ani de inchisoare, iar bunica a fost condamnata la 8 luni de inchisoare.Avocatul Adrian Cuculis spune, joi, ca parinții…

- Parinții care și-au omorat propria fetița de doi ani și zece luni printr-o oparire intenționata au primit pedepse grele. Horia Mihai a fost condamnat la 22 de ani de inchisoare, in timp ce soția sa, Maria Diana Mihai, a primit o pedeapsa de 20 de ani de d

- Parintii care si-au omorat fetita in varsta de doi ani si 10 luni prin oparire intentionata au fost condamnati, miercuri, de Tribunalul Prahova, la pedepse de 20, respectiv 22 de ani de inchisoare.

- Jennifer Crumbley, mama adolescentului care a ucis patru elevi la un liceu din Oxford, Michigan, in 2021, a fost gasita marți vinovata de toate cele patru acuzații de ucidere involuntara, intr-un caz legal nou care stabilește cine este responsabil pentru o impușcatura in masa la școala, relateaza CNN.Juriul…