Povestea de viața a fotbalistului rus Rassambek Akhmatov pare desprinsa din filme. Plecat cu parinții din orașul natal in Franța, in urma cu 20 de ani, Rassambek Akhmatova ajuns la fotbal dupa ce a facut lupte timp de 6 ani. A mers și in Statele Unite ale Americii, unde l-a cunoscut pe marele Didier Drogba, dupa care a venit in Romania, pentru a pune umarul la promovarea celor de la FC Buzau. In urma cu șapte ani, fotbalistul rus a avut parte de aventura vieții, cand a ajuns sa evolueze in Statele Unite ale Americii. „Drobga era in ultimul an al carierei, in Phoenix, și am jucat impotriva lor…