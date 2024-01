Stiri pe aceeasi tema

- Doi tineri, unul de 22, altul de 17 ani, au fost prinși duminica, 28 ianuarie, dupa ce in urma cu o saptamana furasera mai multe obiecte metalice de pe un șantier de pe strada Petuniei din Timișoara. Cei doi sunt banuiți ca au acționat la fel și pe un alt șantier din municipiu, de pe strada Toporașilor,…

- Accident grav, sambata seara, la Timișoara. Un tanar, in varsta de 19 ani, a condus un autoturism pe strada Gheorghe Lazar, dinspre strada Gheorghe Adam inspre Calea Circumvalațiunii, iar la un moment dat a efectuat virajul la stanga și a intrat in coliziune cu un autoturism, condus de catre un barbat,…

- Trei barbați din Dambovița, cu varste cuprinse intre 21 și 37 de ani, au fost arestați preventiv dupa ce au batut cu salbaticie un tanar de 33 de ani. Scandalul dintre barbați s-a consumat pe fondul consumului de alcool, anul trecut, pe 18 noiembrie, pe raza localitații Rascaieți. In cauza, polițiștii…

- Un tanar de 25 de ani a fost retinut pentru 24 de ore, dupa ce a lovit doi barbati in Targu Jiu, iar unul dintre ei a fost transportat la spital.”La data de 2 ianuarie 2024, politisti din cadrul Politiei Municipiului Targu Jiu au fost sesizati cu privire la izbucnirea unui conflict intre trei barbati,…

- Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale, sub coordonarea Parchetului de pe langa Tribunalul Bacau au pus in aplicare cinci mandate de percheziție, la domiciliile unor tineri banuiți de comiterea infracțiunilor de tentativa la omor și violare de domiciliu. Doi dintre tineri au fost reținuți…

- Doi barbati au fost retinuti in urma investigatiilor efectuate de politisti in cazul unui barbat impuscat in antebrat, vineri seara, in timpul unei partide de vanatoare desfasurata in zona localitatii Telcisor.

- Trei barbați au fost agresați de persoane necunoscute, vineri noaptea, in timp ce se aflau intr-un autoturism care se afla parcat pe o strada din Petroșani. Agresorii au spart geamul mașinii cu o furca și au ranit un tanar de 18 ani. „La data de 1 decembrie 2023, in jurul orei 23:16, trei barbați din…

- Scandal in fața unui local din Alba Iulia: Un tanar de 18 ani a ajuns la spital, dupa ce a fost batut de doi barbați, in plina strada La data de 13 noiembrie 2023, polițiștii…