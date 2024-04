Gorj: Tânăr bătut într-un magazin de doi bărbați, din cauza unei femei Un tanar din Gorj a fost ranit noaptea trecuta, dupa ce a fost batut de doi indivizi. Polițiștii Secției 5 Poliție Rurala Rovinari au fost sesizați, prin apel 112, de catre o femeie, de 46 de ani, din comuna Balteni, ca fiul sau,de 22 de ani, a fost agresat de doua persoane, in incinta unui magazin. Din primele verificari a reieșit ca in urma unui conflict spontan iscat pe fondul geloziei, tanarul a fost lovit cu pumnii, in zona feței și a corpului, de alți doi barbați, de 22 și 21 de ani, din comuna Balteni. Polițiștii au intocmit un dosar penal pentru savarșirea infracțiunii de lovire sau alte… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

