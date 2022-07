Un tânăr de 25 de ani din Găneasa, județul Olt, a murit înecat într-un lac Tragedia a avut loc sambata dupa-amiaza in comuna Ganeasa, din județul Olt. Un barbat in varsta de 25 de ani a fost gasit inecat intr-un lac adanc de cinci metri, potrivit site-ului local Gazeta Oltului. La fața locului, au intervenit o autospeciala pentru scafandri, o autospeciala pentru prima intervenție cu peridoc și barca cu motor, un echipaj SMURD și o ambulanța din cadrul Serviciului Județean de Ambulanța Olt, au transmis reprezentanții ISU Olt. Tanarul a fost gasit de scafandri la 15 metri de mal, in stop cardio-respirator. Adus la mal, el a fost preluat de echipajele medicale, care au… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

