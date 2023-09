Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar, de 20 de ani, din județul Iași, a murit dupa ce a fost injunghiat intr-o altercație iscata la o petrecere de majorat din localitatea Lunca Cetațuii, comuna Ciurea, noaptea trecuta. Alți doi tineri au ajuns la spital cu rani provocate prin injunghiere.

- ULTIMA ORA… Accidentul a avut loc in aceasta dimineața, in jurul orei 4.40. La fața locului a fost solicitata intervenția unei ambulanțe. La sosirea echipajului de intervenție a fost gasit un barbat lovit de un autoturism, victima fiind politraumatizata, dar conștienta. Barbatul in varsta de 27 ani…

- O tragedie a avut loc astazi in Gherla, Județul Cluj, cand o persoana in varsta de aproximativ 30 de ani, originara din județul Bacau, a cazut din trenul IR 1830 care circula pe ruta Galați – Cluj Napoca. Incidentul s-a produs in apropierea stației CFR Gherla, in jurul orei 18:45, in zona strazii Horea,…

- UPDATE: In urma accidentului victima, un copil de 11 ani, a suferit fracturi de membre inferioare și a fost transportata la spital. Conform martorilor, baiețelul a sarit in fața camionului dintr-o strada laterala și cel aflat la volan nu a mai putut face nimic sa-l evite. De asemenea, tot martorii povestesc…

- Tanarul ranit in atacul de acum doua saptamani din Gradina Botanica din Craiova a fost externat luni la pranz. El a fost așteptat de jurnaliști și a facut primele declarații. Reporter: Buna, Emi, cum te simți? Ești bine? Tanar: Fizic, da. Reporter: Ne bucuram foarte mult ca ești bine. Iți mai aduci…

- Un taximetrist a trecut pe langa moarte dupa ce a luat un client din Ciohorani. La scurt timp dupa plecarea in cursa, clientul i-a pus cuțitul la gat, pentru a-l jefui. Taximetristul a scapat cu viața, in timp ce clientul a fugit cu mașina și banii sai. Agresorul nu implinise nici 16 ani, dar magistrații…

- LUPTA CU TAURUL… La ieșire din Barlad spre Perieni la o cireada, un barbat de 48 ani a fost agresat de un taur. Cireada este a barbatului, iar taurul s-a infuriat și a inceput sa agreseze pe proprietar. Acesta a fost luat prin surprindere și nu a putut sa se apere, fiind și singur la […] Articolul…