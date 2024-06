Europeni din toate țările, votați românește! Mai sunt puține ore pana cand, votand romanește, cu nostalgia unor versuri de “grupa mica” din anii cincizeci ai secolului trecut, cu “partidele astea doua”, romanii “vor cladi o țara noua!” Strategia pentru stabilitate a politicienilor romani uimește, prin simplitate și eficiența, ansamblul cetațenilor Europei Unite carora nici macar prin minte nu le-a trecut modalitatea anihilarii democratice a formațiunilor extremiste: crearea Partidului Unic, prin contopirea de facto a “dreptei” și a “stangii”. PSD și PNL pot fi nu doar nominalizate, ci chiar declarate caștigatoare fara rival ale unui potențial… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol: cotidianul.ro

