Stiri pe aceeasi tema

- Liniile de autobuz 100, 203 si 205 vor functiona pe trasee modificate in ziua de sambata, 8 iunie 2024, in intervalul orar 9:30-10:30, pentru a permite desfasurarea evenimentului sportiv caritabil "Race for The Cure Romania 2024", informeaza Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara pentru Transport Public…

- Liniile de autobuz 100, 203 si 205 vor functiona pe trasee modificate, sambata, 8 iunie 2024, in intervalul orar 9:30-10:30, pentru a permite desfasurarea evenimentului sportiv caritabil „Race for The Cure Romania 2024”. Potrivit unei informari a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Transport…

- Din cauza aglomeratiei din aceasta dimineata din zona Cimitirului Viile Noi, autobuzele de pe liniile 5 40 si 5B au fost deviate. Din cauza aglomeratiei din aceasta dimineata din zona Cimitirului Viile Noi, autobuzele de pe liniile 5 40 si 5B au fost deviate, transmite un comunicat din partea CT BUS.Astfel,…

- Comandamentul operational al fortelor armate poloneze si-a mobilizat propriile avioane si pe cele aliate din cauza atacului intens cu rachete al Rusiei asupra teritoriului ucrainean care a avut loc in cursul noptii de joi spre vineri. Dimineata devreme, armata poloneza a postat pe X un mesaj prin…

- FOTO: Șofer mort pe loc, dupa ce mașina a fost distrusa de un autotren la Braiești Un barbat a murit, luni dimineața, in urma unui accident produs pe raza localitații Braiești. Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Suceava, maior Alin Galeata, o coliziune intre un autotren și un autoturism s-a produs…

- Un accident rutier s-a produs in dimineața asta in satul Luncani din comuna Luna. In evenimentul rutier au fost implicate o autoutilitara și un autoturism. O autospeciala și un echipaj SMURD din cadrul Detașamentului Turda au intervenit in aceasta dimineața la un accident rutier petrecut pe raza localitații…

- Accident grav in aceasta dimineața la Timișoara. Un barbat in varsta de 33 de ani a condus un autoturism pe strada Cloșca, iar la un moment dat in urma efectuarii virajului la stanga inspre strada Munteniei a intrat in coliziune cu un autoturism, condus de catre o femeie in varsta de 37 de ani, care…

- Dimineata de 12 martie 2024 aglomerata in Constanta, in zona ICIL, din directia Casa de Cultura spre gara.Traficul este foarte ingreunat. Soferii se confrunta cu timpi mari de asteptare in coloane de masini, in timp ce lucrarile continua sa ingreuneze situatia.Constantenii sunt afectati, intampinand…