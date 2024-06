Stiri pe aceeasi tema

- Moldova este importanta pentru marile puteri, deoarece se afla la rascrucea contradicțiilor lor, dar, din pacate, niciuna dintre ele nu vrea sa recunoasca statutul de neutralitate al republicii. O astfel de opinie a exprimat analistul și publicistul, fostul vicepreședinte al Parlamentului, Iurie Roșca,…

- In Republica Moldova va fi inființata mișcarea naționala „Pentru Pace!”, care este creata in legatura cu temerile ca țara noastra va fi atrasa in razboiul din Ucraina. Decizia de a crea aceasta mișcare a fost luata de catre participanții la o conferința desfașurata la Chișinau privind problema pastrarii…

- In Republica Moldova va fi reabilitat Podul Eiffel, un pod metalic de cale ferata din Ungheni care traverseaza riul Prut și care a fost proiectat de Gustave Eiffel, creatorul Turnului Eiffel din Paris. Despre acest lucru s-a discutat in cadrul intrevederilor pe care le-a avut astazi ministrul Infrastructurii…

- In Republica Moldova este marcat in premiera, lunarul de conștientizare a cancerului de piele. Evenimentul a ciștigat popularitate la nivel global, devenind un instrument important in lupta impotriva cancerului de piele. Potrivit Agenției Naționale de Sanatate Publica (ANSP), in luna curenta, specialiștii…

- In Republica Moldova vor fi deschise trei remize noi de salvatori și pompieri in Ocnița, Dondușeni și Cainari, noteaza Noi.md. In curind in Republica Moldova vor fi deschise trei remize noi de salvatori și pompieri, construite in cadrul Programului tehnic umanitar al Departamentului Apararii SUA. Construcția…

- Potrivit declarațiilor facute de Aleksandar Vucici in plenul Parlamentului au fost arestate doua persoane suspectate ca au omorat-o pe Danka Ilici. „Au marturisit crima! Amandoi au marturisit. (...) Cu ce ​​fel de monștri avem de-a face?” a adaugat liderul de la Belgrad.Trupul micuței nu a fost gasit,…

- Intr-un interviu pentru Noi.md, Marcel Pascali, custodele Muzeului de Istorie a Invațamintului din Moldova, a recunoscut ca este foarte ingrijorat de dezintelectualizarea țarii noastre. El a remarcat ca poate in Uniunea Sovietica existau prea multe lucruri fundamentale și nu existau lucruri aplicate,…

- In Moldova sint doar cițiva agenți economici care ar putea sa exporte carne și oua de pasare pe piața comunitara In Republica Moldova sint doar cițiva agenți economici care ar putea sa exporte carne și oua de pasare pe piața comunitara La un an de la obținerea dreptului de export a carnii procesate…