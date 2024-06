Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii spun ca in aceasta seara, dar și maine, vor ajunge la noi in țara mai multe mase de aer din Africa, ce vor aduce cu ele și nesuferitele particulele portocalii.Praful saharian poate fi observat incepand de aseara, in special in zona de vest și de sud-vest a țarii. Vantul puternic a fost…

- Gigantul DIGI a facut un pas important in procesul de extindere internaționala, odata cu inaugurarea oficiala a sediului central din Bruxelles. Aceasta etapa reprezinta un moment important in consolidarea prezenței sale pe piața europeana. Gigantul DIGI se extinde in Europa DIGI devine cel de-al patrulea…

- O ceasca de cafea este fie un deliciu, fie o necesitate pentru persoanele care au tensiunea mica. Atentie, insa, cafeaua stimuleaza anumite procese in corp si va poate lasa fara bani La o prima citire vi se poate parea ciudat, insa cafeaua stimuleaza productia de adrenalina, care va creste entuziasmul,…

- Dupa ce Romania va intra in Schengen, o treime sau chiar jumatate din forta de munca asiatica prezenta in Romania ar putea pleca in Occident, unde salariile sunt mult mai mari, a declarat la ZF Life Paula Rusu, managing partner la Today Workforce, potrivit Mediafax.”Schengenul va fi un moment interesant.…

- "Lacrimile" viței de vie te scapa de 100 de boliProcesul incepe in luna martie, odata cu creșterea temperaturii solului la 6-10 grade Celsius, la 25 de centimetri adancime. Vița de vie, atat pe lemnul vechi, cat și la coardele de un an, iși pune in mișcare radacinile pentru a prelua din sol apa și elemente…

- Astrele spun ca peștii sunt astazi o forța de neoprit și, deși vor exista opoziții, le vor invinge cu ușurința. Este ziua in care pot realiza ceea ce au incercat de mult timp, pentru ca pur și simplu nimeni nu ii poate opri acum.

- Plenul reunit al Parlamentului a luat act, in sedinta de marti, de scrisoarea presedintelui Klaus Iohannis prin care Legislativul este informat ca Forta de reactie a NATO poate intra, stationa sau tranzita Romania in scopul pregatirii si/sau desfasurarii de operatii militare, daca va fi cazul, in anul…

- Deputatul USR Cristian Seidler a fost informat, prin e-mail joi dupa-amiaza, ca nu mai are acces la dosarul de obiectie de neconstitutionalitate pe legea privind schimbarea modului de alegere a presedintelui Romaniei, cu trei luni mai repede decat finalul mandatului presedintelui in functie. Seidler…