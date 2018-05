Fredie Blom, rezident in localitatea Delf - situata in sud-vestul tarii si in apropiere de Cape Town - a primit vizita a numeroase autoritati locale si vecini care il considera pe batran "un exemplu", noteaza portalul de stiri News24.



"Inca munceste in gradina", a declarat Jasien Blom, una din rudele sale care a subliniat ca singura problema a batranului este azul.



Barbatul, de profesie gradinar, s-a nascut in 1904 la Adelaide, in provincia sud-africana Eastern Cape. Totusi, el nu este inregistrat oficial de Guinnes Book drept cel mai varstnic barbat al planetei.



Potrivit…