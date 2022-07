Un sucevean a spart un magazin sătesc de foame: A apucat să mănânce două iaurturi, o pâine și o roșie Un sucevean a spart la primele ore ale dimineții un magazin satesc de foame, insa n-a apucat sa manance decat doua iaurturi, o paine și o roșie, de țigari n-a mai avut timp, pentru ca a venit poliția chemata de proprietar. Incidentul a avut loc in localitatea Baia. Vineri, 8 iulie, inainte de ora 6.00, proprietarul magazinului a sunat la serviciul unic de urgența, unde a reclamat ca o persoana a spart geamul și a patruns in interior, unde se afla și in momentul apelului, potrivit monitorulsv.ro . Lucratorii Secției de Poliție Rurala nr.7 Malini au ajuns in scurt timp la fața locului, unde l-au… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- Magazinul din satul Baia a fost spart, iar proprietarul a dat alarma inca de la primele ore ale dimineții, atunci cand și-a dat seama ca magazinul alimentar pe care il deține a fost jefuit. Un barbat din județul Suceava este cel care a spart supermarketul. In fața anchetatorilor, barbatul a marturisit…

- Barbatul a explicat ca spart magazinul din localitatea Baia din cauza ca era flamand. Pana la intervenția polițiștilor, individul, care s-a ales cu dosar pentru pentru tentativa furt, apucase sa manance o paine și o roșie și sa bea doua iaurturi, relateaza publicația Monitorul de Suceava . Proprietarul…

