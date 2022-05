Stiri pe aceeasi tema

- Un accident teribil a avut loc in suburbia Pile din L'Aquila din Italia. Un baiețel in varsta de 4 anișori a fost ucis, iar alți cinci copiii au fost raniți, dupa ce o mașina fara șofer a intrat din plin in gardul unei gradinițe.

- Un sofer din orasul american Columbus a scapat ca prin urechile acului dintr-un accident mai putin obisnuit. Omul era pe autostrada, intr-un autoturism autonom, cand si-a dat seama ca nu-i mai functioneaza franele. A reusit sa evite o posibila nenorocire, insa, pana la urma, a pierdut controlul volanului…

- Un șofer, a carui identitate nu a fost inca stabilita, a intrat marți seara cu mașina pe strada pietonala Regimentul 5 Vanatori pentru ca apoi sa ajunga in Piața Unirii, punandu-i in pericol pe cei care se deplasau pe jos. Polițiștii locali au gasit ulterior BMW-ul abandonat, cu geamurile deschise și…

- Doi tineri din Municipiul Blaj, intre care unul minor la data faptei, au fost condamnati definitiv la pedepse cu executare pentru omor. Unul dintre cei doi tineri a primit 5 ani de detentie intr-un centru destinat minorilor. Tanarul major a primit 9 ani de inchisoare. Identitatea victimei, un om al…

- Un accident de circulație s-a produs joi seara, 21 aprilie, in jurul orei 21.40, la intersecția DJ108C și DC140A, in localitatea Aghireșu-Fabrici.Din primele verificari, barbatul de 49 de ani ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare, autoturismul ieșind in decor, iar ulterior fiind proiectat…

- Sambata, 19 martie, orele 07:20, Poliția Municipiului Suceava a fost sesizata ca pe str. Alexandru cel Bun, din Suceava a avut loc un eveniment rutier soldat cu pagube materiale, iar unul dintre conducatorii auto se afla sub influența bauturilor alcoolice . Patrula care s-a deplasat la fața locului…

- ACCIDENT rutier la Cenade: Un șofer beat a lovit o mașina parcata și a parasit locul faptei ACCIDENT rutier la Cenade: Un șofer beat a lovit o mașina parcata și a parasit locul faptei Un accident rutier a avut loc marți, 8 martie 2022, in jurul orei 22.00, pe strada Principala din localitatea Cenade.…