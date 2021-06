Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Culturii a derulat in intervalul 14-16 mai doua evenimente pilot, spectacole cu public atat in interior, cat si in exterior. Acestea au avut loc in interior la Opera Nationala Bucuresti, la Teatrul National Bucuresti si la Opera Nationala Romana din Cluj, iar in exterior la Opera din capitala.

- UDMR il propune pe Fabian Gyula, profesor de drept la Cluj, in funcția de Avocat al Poporului, conform unor surse politice. Se pare ca nici pentru aceasta funcție, din care coaliție oricum o vrea schimbata pe Renate Weber, nu e consens total, deoarece liberalii ar vrea sa il propuna pe Flavius Baias…

- Biletele de intrare la evenimentele pilot cu spectacole in sali, in conditii cat mai relaxate, pot fi achizitionate doar online. "Momentan, in aceasta etapa ce vizeaza evenimentele la interior, vor avea acces doar persoanele vaccinate impotriva COVID-19, urmand ca pe viitor, in functie de evolutia epidemiologica,…

- In aceasta etapa, ce vizeaza evenimentele la interior, vor avea acces doar persoanele vaccinate impotriva Covid-19, urmand ca pe viitor, in functie de evolutia epidemiologica, sa se extinda catre toti iubitorii de arta, transmite Ministerul Culturii intr-un comunicat. Pentru Gala Extraordinara „Libera…

- Ministerul Culturii va derula, in perioada 14-16 mai, patru evenimente-pilot care presupun spectacole cu public atat in interior, cat si in exterior, conditiile de participare urmand a fi aprobate de catre Comitetul National pentru Situatii de Urgenta (CNSU), in baza propunerilor Ministerului Culturii…

- Ministerul Culturii a anunțat luni ca primele patru evenimente-pilot, care se vor desfașura cu public, vor avea loc in perioada 14-16 mai in București și Cluj-Napoca. Guvernul a aprobat luni Hotararea privind prelungirea starii de alerta, care asigura cadrul legal pentru desfașurarea evenimentelor…

- Televiziunea de știri Antena 3 a difuzat, luni, 10 mai, incepand cu ora 18.00, primul jurnal News Hour with CNN, in parteneriat cu cea mai puternica rețea mondiala de știri. Este pentru prima data cand un post din Romania produce un program de știri cu CNN, tot in premiera fiind lansata și o platforma…

- Nelu Ploiesteanu, unul dintre cei mai cunoscuți interpreți de muzica lautareasca din Romania, se afla in stare grava la spital, dupa ce s-a infectat cu Covid-19. Artistul este internat la Spitalul Floreasca din Capitala, pe secția de Terapie Intensiva, fiind intubat, iar plamanii lui sunt afectați in…