Stiri pe aceeasi tema

- Medicii de la Institutul Inimii din Cluj-Napoca au explicat pe larg modul in care a fost tratat la Cluj maestrul Florin Piersic. Acesta a fost internat cu o infecție generalizata in sange, in 17 aprilie, la Spitalul Militar. Probleme au ridicat cele doua implanturi pe care le are, proteza de la…

- Florin Piersic, 88 de ani, are o infectie generalizata in sange, septicemie, care ii poate pune viața in pericol, a declarat miercuri, 8 mai, Florin Crișan, managerul Institutului Inimii din Cluj-Napoca, de unde a fost transferat marți seara, cu un eclipoter SMURD, marele actor la București, pentru…

- Starea de sanatate a lui Florin Piersic este grava. Medicii din Cluj: Actorul are septicemie Marele actor Florin Piersic este in stare grava. Potrivit medicilor de la Institutul Inimii din Cluj, actorul are septicemie. Medicii au detaliat acest fapt intr-o intr-o conferința de presa, susținuta miercuri,…

- Marele actor Florin Piersic, in varsta de 88 de ani, a fost operat la Cluj-Napoca, la finalul unui spectacol. Potrivit foaiatransilvana.ro, citata de News.ro, Florin Piersic a fost operat de urgenta, luni, la Spitalul Militar din Cluj-Napoca, dupa finalul unui spectacol. Potrivit informațiilor, a fost…

- Mesajul lui Ludovic Orban pentru Lucian Bode, la lansarea candidaților Alianței Dreapta Unita din Cluj. Sursa video : https://www.youtube.com/@TransilvaniaTVLive The post Mesajul lui Ludovic Orban pentru Lucian Bode appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro…

- O schioare a fost surprinza de avalanșa, in timp ce cobora din varful Munților Rodnei. Valul de zapada a ajuns-o din urma și a fost tarata pana la poalele muntelui, dar a scapat cu viața. Imagini cu sportiva care practica schi off-pista in Muntii Rodnei si care provoaca o avalansa au fost filmate sambata…

- Un barbat de 50 de ani din Rosiorii de Vede, care a refuzat sa opreasca masina la semnalele politistilor, fugind de acestia, a murit, in noaptea de marti spre miercuri, dupa ce a intrat cu vehiculul intr-un stalp. ”In ziua de 10 aprilie a.c., in jurul orei 02:20, o patrula de politie din cadrul Politiei…

- Un incident greu de explicat a avut loc intr-un spital din Praga. Medicii i-au facut unei femei intrerupere de sarcina, dupa ce au confundat-o cu o alta pacienta care venise sa faca avort. Potrivit primelor informații, medicii au confundat doua paciente, ambele insarcinate, insa care venisera la spital…