Artistul timișorean Daniel Dorobanțu, considerat un pionier al muzicii ambient in Romania, a fost sarbatorit cu o emisiune speciala difuzata de TVR sub genericul „Remix", realizata de Doru Rocker Ionescu. De la debutul sau in 1995, Daniel Dorobanțu a produs numeroase albume de studio și lucrari de arta video, instalații, spectacole live și experimente multimedia. […]