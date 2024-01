”Dupa ce reptila a fost vazuta in avion, unii pasageri s-au ridicat de pe locurile lor, iar altii au inceput sa filmeze”, scrie ziarul malaysian The Star. O inregistrare video difuzata pe TikTok – vizualizata de peste 550.000 de ori la 17 ianuarie – il surprinde pe un insotitor de bord indraznet incercand sa-l faca pe sarpe sa intre intr-un pet de plastic, sub privirile uluite ale pasagerilor, insa in zadar. Snake in the Cabin: Passengers found a snake in the cabin on an Air Asia flight from Bangkok to Phuket She crawled along the luggage rack. The incident occurred a few minutes before the plane…