- Justitia germana a anuntat miercuri arestarea unui presupus islamist rus, suspectat ca pregatea in 2016 un atentat pe teritoriul Germaniei, impreuna cu un complice francez, Clement Baur, deja aflat in detentie intr-un alt dosar, in Marsilia, informeaza AFP preluata de Agerpres.Barbatul in varsta de…

- Secretarul de stat pentru politica de aparare, planificare și relații internaționale, Mircea Dușa, și șeful Statului Major al Apararii, generalul Nicolae Ciuca, vor participa vineri, 20 iulie, de la ora 08.00, la Festivitatea de absolvire a Promoției 121 „Centenarul Marii Uniri” a Facultații de comanda…

- Procurorii belgieni afirma ca barbatul ar avea legaturi cu un cuplu de belgieni de origine iraniana suspectat ca ar fi intentionat sa comita un atac cu bomba in timpul unui miting organizat de o grupare iraniana de opozitie sambata trecuta in Villepinte, oras situat in apropiere de Paris, la care…

- Pe langa pierderile de vieti omenesti si mutilarea pe viata a victimelor, terorismul are un efect economic semnificativ, avand ca victime colaterale afaceri, orase si natiuni care pierd miliarde de euro cand se face bilantul atacurilor, scrie site-ul oficial al Forumului Economic Mondial. …

- Noul sef al guvernului spaniol, socialistul Pedro Sanchez, va incepe sambata, la Paris, un turneu diplomatic european, care il va duce apoi la Bruxelles, Berlin si Lisabona, a anuntat joi biroul sau de presa, intr-un comunicat, informeaza AFP. "Cu aceasta agenda europeana foarte plina, Pedro…

- Cancelarul Angela Merkel trebuie sa prezinte partenerilor de guvern de la CSU o solutie europeana la problema azilului in 14 zile. Un bun inceput a fost intalnirea cu presedintele Emmanuel Macron, cu care a convenit reforme pentru UE. Dupa ce luni a avut de furca cu partenerii de guvernare…

- Șeful Audi a fost arestat in Germania in dosarul trucarii emisiilor diesel, informație confirmata oficial de Volkswagen. Procurorii susțin ca Rupert Stadler a fost reținut de teama ca acesta ar vrea sa ascunda dovezi in legatura cu scandalul Dieselgate.