Stiri pe aceeasi tema

- Radu Petrescu, 39 de ani, va arbitra duelul Viktoria Plzen - Barcelona din grupa C de Champions League (marți, 1 decembrie, ora 22:00). Petrescu va fi ajutat la tușe de Radu Ghinguleac și Mircea Grigoriu, al 4-lea oficial este Marcel Birsan, in timp ce in camera VAR va oficia Ovidiu Hațegan. Radu Petrescu,…

- Ramasa fara șanse la calificarea in optimile Champions League dupa ce Inter a invins cu 4-0 pe Viktoria Plzen, FC Barcelona a fost umilita din nou de Bayern Munchen, scor 3-0, in Grupa C a competiției. Miercuri au mai obținut victorii FC Porto, Liverpool, Eintracht Frankfurt, Napoli și Tottenham.

- Istvan Kovacs (38 de ani) a fost delegat la meciul Bayer Leverkusen - FC Porto din etapa #4, in grupa B a Ligii Campionilor. Bayer Leverkusen - FC Porto este programat miercuri, 12 octombrie, de la ora 22:00. Partida va fi in format LiveSCORE pe GSP.ro. Este a treia partida pe care Kovacs o va arbitra…

- Herbert Hainer (68 de ani), președintele lui Bayern Munchen, considera ca „Barcelona a fost mulțumita ca l-a luat pe Lewandowski și noi ca am avut bani sa investim in viitor. Sper sa fie bine primit de fani”. Bayern Munchen și FC Barcelona se infrunta marți, de la 22:00, in a doua etapa a grupelor din…

- Liverpool, finalista din sezonul precedent al Champions League, a fost invinsa categoric de Napoli, scor 4-1, in prima etapa din Grupa A a celei mai importante competiții europene. Tot miercuri, Robert Lewandowski a reușit primul sau hat-trick in tricoul Barcelonei (5-1 vs Viktoria Plzen, in Grupa C).

- Barcelona și Viktoria Plzen se intalnesc azi, de la 22:00, intr-o partida care conteaza pentru prima etapa a grupelor din UEFA Champions League. Confruntarea de pe Camp Nou are o favorita certa, iar toate pariurile de azi vor avea trupa lui Xavi in prim-plan. Dupa ce le-a mitraliat pe Real Sociedad…

- Partida dintre Rukh Lviv și Metalist Harkiv din prima etapa a campionatului din Ucrainei s-a incheiat cu victoria oaspeților, scor 2-1. Meciul care a inceput la ora 15:00 a fost intrerupt in mai multe randuri de alarmele aeriene, astfel ca duelul s-a incheiat abia la ora 19:30, relateaza Digisport…

- Real Madrid - Eintracht Frankfurt, Supercupa Europei, se joaca in aceasta seara, de la ora 22:00. Partida de la Helsinki va fi live pe GSP.ro și in direct la TV pe PrimaSport 1, DigiSport 1 și OrangeSport 1. Real Madrid este caștigatoarea Champions League in sezonul 2021/2022, cu o victorie la limita,…