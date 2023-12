Un român s-a inspirat de pe internet pentru a sparge o bancă Sediul unei banci din Mediaș a fost afectat dupa ce un barbat a incercat sa sparga bancomatul acesteia, pentru a sustrage banii din interior. Acesta a reușit, cu metoda invațata de pe internet, doar sa provoace un incendiu in urma caruia au rezultat pagube importante. Trimis in judecata pentru furt calificat, Petru Florin a fost condamnat definitiv la doi ani și 10 luni de inchisoare, cu suspendare sub supraveghere, pe un termen de patru ani. El are de platit bancii pe care a pagubit-o, suma de 200.900 de lei, reprezentand contravaloarea cheltuielilor de reparație efectuate. „Blocheaza ușa de… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

