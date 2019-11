Stiri pe aceeasi tema

- Un roman din Marea Britanie a reușit sa ii uimeasca pe toți cei prezenți intr-o secție de votare din Jersey Island. Dupa ce a votat, barbatul s-a așezat la pianul aflat in incinta de vot și a...

- In urma unui incident petrecut pe 28 septembrie in orașul Coventry din Anglia, un roman a ajuns in spatele gratiilor. Atunci, Marius Chelsau, un cetațean roman in varsta de 24 de ani, a incercat sa-i fure telefonul mobil unei tinere. Incidentul petrecut in Coventry langa intrarea parcarii West Orchards.…

- ​​Un barbat a ramas blocat într-un furnal al unei fostefabrici de bumbac din Cumbria, nord-vestul Angliei. Din pacate, barbatul a fost declarat decedat de catre autoritați, potrivit Sky News.Autoritațile din zona lucrau înca de la primele ore ale zilei la salvarea barbatului care era…

- Si-a convins fratele sa se mute in Anglia pentru un trai mai bun, dar nu stia ca acest lucru ii va aduce sfarsitul. Dupa ce tanarul de 22 de ani si-a gasit sfarsitul intr-un accident in Marea Britanie, romanca solicita revizuirea judiciara a sigurantei autostrazilor inteligente.

- Pe un teren de aproape un hectar aflat in zona Midlands din Marea Britanie, Gavin și Alice Munro duc sustenabilitatea la un alt nivel: cresc copaci astfel incat aceștia sa poata fi folosiți drept scaune și mese. Cuplul are o „ferma de mobila” in Derbyshire, unde sunt „crescute” 250 de scaune, 100 de…

- Un clip in care o romanca insarcinata cere disperata ajutor, intr-un taxi, spunand ca este forțata sa se prostitueze, a facut inconjurul internetului. Femeia a ajuns in Marea Britanie și a fost sechestrata intr-un bordel de un traficant tot de origine romana.

- Se preconizeaza ca audierile in acest dosar se vor desfasura timp de trei zile, cu probe din trei procese separate din Anglia, Scotia si Irlanda de Nord.Johnson a respins apelurile de reconvocare a Parlamentului, insistand ca el nu a indus-o in eroare pe regina Elisabeta a II-a atunci cand…