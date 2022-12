Un român de 36 ani căutat în Danemarca pentru mai multe infracțiuni a fost arestat recent în Franța Un roman de 36 de ani, cautat in Danemarca pentru trafic de persoane, proxenetism, viol si violenta, care a fost arestat in Franța la jumatatea lunii decembrie, ar putea fi predat autoritatilor daneze in zilele urmatoare, a declarat marti justitia franceza pentru AFP. Barbatul a fost arestat pe 13 decembrie la o statie de taxare din apropiere de Biarritz, in sud-vestul Frantei, in timpul unui control de rutina, dupa ce tocmai trecuse granita dinspre Spania. In baza unui mandat european de arestare emis pe 5 noiembrie de instantele daneze, romanul a fost luat in custodie, iar marti a aparut in… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

