- Documentarul „Vieți, nu note”, regizat de romanul Daniel Druhora, a caștigat premiul Emmy, in cadrul competiției regionale din Los Angeles, informeaza Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Agentia Internationala pentru Energie Atomica (AIEA) a calificat, sambata, ca fiind „din ce in ce mai alarmante” informatiile provenind de la centrala nucleara de la Zaporojie, cea mai mare din Europa, la o zi dupa atacurile care au avut loc in apropiere, transmite AFP. Atacurile de vineri sunt „ultimele…

- Incendiile și valurile de caldura care fac ravagii in Europa și in alte parți ale lumii arata ca omenirea se confrunta cu „o sinucidere colectiva”, a avertizat secretarul general al ONU, in timp ce guvernele din intreaga lume se chinuie sa protejeze oamenii de impactul caldurii extreme, scrie The Guardian.…

- Gruparea terorista Stat Islamic (ISIS) a intentionat sa comita atacuri chimice in Europa, ceea ce a determinat SUA sa lanseze o operatiune pentru a-l asasina pe principalul expert al organizatiei in acest tip de armament, potrivit unei investigatii publicate luni de cotidianul american The Washington…

- Incendiul din California, izbucnit saptamana trecuta, și-a dublat intensitatea in ultimele 24 de ore, ajungand sa mistuie aproximatic 650 de hectare. Flacarile se extind spre padurea Mariposa cu arbori giganti din Parcul National Yosemite, in California, unde sunt 500 de sequoia dintre care unii cu…

- Mihai Leu, implicat sambata intr-un accident la raliul de la Targu Mures, i-a invitat la masa pe cei doi copii care au fost loviti usor in accidentul in care monopostul sau a fost implicat si le-a oferit acestora trofeele pe care el le-a castigat la etapa de la Targu Mures. Pilotul de raliu Mihai Leu,…

- Ucraina a inceput sa exporte energie electrica catre Uniunea Europeana, a anuntat, joi, premierul ucrainean, Denis Smihal. Primele livrari au plecat spre Romania inca de la miezul noptii, potrivit lui Smihal, relateaza CNN. ”La doar trei luni de la primirea certificarii energetice, a inceput mult asteptatul…

- Europa trebuie sa se pregateasca pentru situația in care Rusia va opri la iarna toate exporturile de gaze in regiune, a avertizat șeful Agenției Internaționale pentru Energie (AIE), care a cerut guvernelor sa lucreze la reducerea consumului și sa nu inchida centralele nucleare, scrie The Guardian. Fatih…