Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din Satu Mare s-a trezit cu poliția la ușa, dupa ce a gasit un card de cumparaturi și, in loc sa il predea, a mers și a facut cumparaturi.Nu mai puțin de 11 plați a facut barbatul intr-un singur magazin, toate cumparaturile fiind in valoare de 626,29 de lei, pe care le-a platit cu cardul…

- Intr-un recent studiu lingvistic global, un cuvant a fost declarat cel mai folosit termen din lume. Aceasta descoperire subliniaza impactul pe care acest cuvant cat se poate de simplu l-a avut asupra comunicarii internaționale. Cel mai folosit cuvant din toata lumea Un studiu recent a dezvaluit ca „ok”…

- Un adolescent de 14 ani a fost ucis in plina strada, in Roma, dupa escaladarea unui conflict cu arme de foc. In urma declarațiilor familiei și a anchetei demarate de autoritați, anchetatorii au tras primele ipoteze legate de moartea tanarului. Ce s-ar fi intamplat? Motivul uciderii lui Alexandru Alexandru…

- Culița Sterp are din nou probleme cu Poliția, dupa ce a dat de necaz. Artistul a avut, in ultimii ani, o mulțime de intamplari nefericite, iar povestea s-a repetat de data aceasta. Manelistul a fost prins cu bani falși, pe care i-a primit chiar de la o cantare. Culița Sterp a dat bani falși la […] The…

- Catalin Cherecheș se afla in prezent in arest, dupa ce a fost prins de autoritațile din Germania in timp ce incerca sa fuga. Fostul primar din Baia Mare a fost prins la cateva zile de la pronunțarea verdictului de 5 ani de inchisoare pentru luare de mita. Acum, fostul edil are de gand sa dea […] The…

- Dan Diaconescu, jurnalist și om de afaceri roman, continua sa capteze atenția publicului prin prezența sa in diverse imprejurari. Renumit pentru stilul sau neconvențional și abordarile inedite, jurnalistul a fost surprins in timpul unei sesiuni de cumparaturi, intr-un centru comercial din București,…

- Celebrul cuplu s-a bucurat in aceste zile de o scurta escapada romantica la Milano. Acolo, Dani Oțil a fost prins pe picior greșit de Gabriela Prisacariu. Frumoasa blonda nu a trecut cu vederea gestul facut de soțul sau pentru o femeie superba. Cum l-a filmat pe prezentator. Escapada romantica in Milano…

- O urmarire ca in filme a avut loc luni seara pe strazile din Capitala, atunci cand un șofer, care s-a dovedit a fi un fost chestor in cadrul Ministerului de Interne, a fost implicat intr-un incident periculos. Dupa ce s-a simțit incolțit de oamenii legii, barbatul a incercat sa se sustraga, dar fara…