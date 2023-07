Un român a dat iama prin benzinăriile din Franța Instanțele franceze au condamnat un cetațean roman pentru ca a platit cu carduri bancare frauduloase benzina cumparata din benzinariile franțuzești. Alexandru este numele romanului care a pus pe jar poliția franceza, dupa ce a platit 3.859 de euro pentru a achiziționa bezina de la mai multe benzinarii din Hexagon, in perioada 4-8 iulie a.c. Nu ar fi fost vreo problema daca nu ar fi platit cu carduri bancare false, achiziționate de pe Darknet – acea parte intunecata a internetului, unde iși dau intalnire infractorii cibernetici. Cardurile erau legate de conturile bancare a trei firme de transport… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

- In perioada 4-8 iulie a acestui an, romanul a oprit la mai multe benzinarii din Hexagon, unde și-a facut plinul. A platit in total 3859 de euro, insa cu carduri bancare false.Nu a durat mult, insa, pana cand barbatul, pe numele sau Alexandru, a fost recunoscut de un agent de paza de la una dintre benzinarii…

