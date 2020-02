Stiri pe aceeasi tema

- Politia si pompierii au intervenit in zona dupa ce a fost apelat serviciul de urgenta in legatura cu un roi de albine agresive care au intrat intr-un hotel. Doi pompieri, doi politisti si un civil au ajuns la spital dupa ce au fost intepati. „Ceva le-a facut sa atace, ceva activitate, sunete, zgomot,…

- Ministrul Afacerilor Interne a dispus mobilizarea a 13.000 de pompieri, jandarmi si politisti, cu peste 5.000 de mijloace tehnice, pentru a interveni la posibilele situatii generate de vremea nefavorabila care se anunta in perioada urmatoare. "De la nivel central am dispus mobilizarea a 13.000 de pompieri,…

- Comandatul Departamentului de Pompieri din Los Angeles, Daryl Osby, a declarat în cadrul unei conferințe de presa, ca în elicopterul în care și-a pierdut viața Kobe Bryant s-au aflat în total 9 persoane, dintre care niciuna nu a supraviețuit, potrivit Mediafax. Daryl Osby…

- Panica printre turistii aflati in Predeal. O ursoaica de dimensiuni mari si-a facut aparitia printre oameni in apropierea unui hotel. Reprezentanții ISU Brașov au emis un mesaj Ro-Alert. Este al doilea intr-un intreval de mai putin de 20 de ore. Sambata, pe partia Clabucet, printre schiori si copiii…

- Misiunea declanșata sambata seara zeci de polițiști, jandarmi și pompieri buzoieni, dupa ce o femeie din trafic a sunat la 112 spunand ca pe podul de la Maracineni se afla un barbat care s-ar putea sinucide, s-a incheiat dupa ce personajul vizat a fost descoperit. Sambata seara, o femeie a sunat la…

- Doua mesaje Ro-Alert au fost emise, duminica, la interval de cateva minute, prin care populația a fost anuntata de prezenta a doi urși, unul pe Partia Clabucet și unul in zona unui hotel, in Predeal.Citește și: SONDAJ CURS - Sprijin fragil al populației pentru alegerile anticipate Reprezentanții…

- O tanara in varsta de 17 ani a vrut sa fure un avion de 2 milioane de dolari de pe un aeroport din Fresno, California.Adolescenta a reușit sa porneasca unul dintre motoarele avionului și a incercat sa decoleze cu el, dar n-a reușit. A izbutit doar sa intre cu avionul intr-o cladire adiacenta a aeroportului,…

- Avertisment de ultima ora al specialiștilor. Un nou parazit deosebit de periculos poate face ravagii in organism. Se transmite relativ ușor, iar efectele sunt extrem de daunatoare. Acesta a fost descoperit in Marea Britanie, dar produce daune și in Romania. Capușele au inceput sa fie extrem de periculoase.…