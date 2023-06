Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin trei persoane au fost ucise si 22 ranite in urma unui atac cu rachete rusesti in orasul Kramatorsk din estul Ucrainei, anunta oficiali ucraineni. ⚡️Russian missile strike destroys popular restaurant in Kramatorsk, killing 3, injuring 25.President’s Office Head Andriy Yermak said at least…

- Un restaurant și o zona comerciala din centrul orașului Kramatorsk au fost avariate, marți, a anunțat Ministerul de Interne al Ucrainei. Oamenii ar putea fi prinși sub moloz, iar analiza dezastrului este in desfașurare, a adaugat acesta. Atacul a venit in momentul in care președintele Volodimir Zelenski…

- Autoritatile ucrainene au raportat sambata 16 morti si 31 de persoane date disparute, in urma distrugerii unui baraj de pe fluviul Nipru saptamana trecuta, noteaza AFP. “Au murit 16 persoane: 14 in regiunea Herson si doua in regiunea Nikolaiev (Mikolaiv). 31 de persoane sunt in continuare date disparute”,…

- Rusii au incercat sa-l asasineze pe Zelenski cand a vizitat victimele inundatiilor din Herson. Au bombardat cladiri rezidentiale si punctele de evacuare din Herson in timp ce oamenii fugeau din casele inundate. Rusii au incercat sa-l asasineze pe Zelenski cand a vizitat victimele inundatiilor din Herson,…

- Ucraina este pregatita sa lanseze mult asteptata contraofensiva pentru recucerirea teritoriilor ocupate de Rusia, a anuntat presedintele sau, citat de news.ro. Volodimir Zelenski a declarat ca nu stie cat timp va dura si ca „poate merge intr-o varietate de moduri" – dar ca „cred cu tarie" ca vor reusi.…

- Rusia a reactionat virulent fata de afirmatiile unui senator republican american, Lindsey Graham, care, intr-o discutie cu presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, a spus ca ajutorul militar oferit Ucrainei de SUA este „cel mai bun mod in care Washingtonul a cheltuit vreodata bani” si ca „rusii mor”…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, care in acest weekend se intalneste cu parteneri europeni care furnizeaza arme tarii sale, a declarat sambata ca "primii pasi importanti" ai unei contraofensive militare impotriva fortelor ruse "vor fi facuti in curand", relateaza CNN. Vorbind cu jurnalisti…

- Suntem in ziua 410 a razboiului pornit de Vladimir Putin in Ucraina. Volodimir Zelenski vrea sa obtina la summitul NATO de la Vilnius, care va avea loc in iulie, invitatia de aderare a Ucrainei la Alianta Nord-Atlantica, subliniind, in discursul sau de sambata seara, ca fara Ucraina, NATO nu poate apara…