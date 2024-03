Stiri pe aceeasi tema

- Armata rusa a ocupat peste 300 de kilometri patrati din teritoriul ucrainean de la inceputul anului, a sustinut marti ministrul apararii rus, Serghei Soigu, la o intalnire cu conducerea fortelor armate, citat de presa straina. „Dupa stabilirea controlului asupra importantului bastion inamic Avdiivka,…

- Armata rusa continua sa inainteze in Ucraina dupa ce a cucerit bastionul Avdiivka si a ocupat peste 300 de kilometri patrati din teritoriul ucrainean de la inceputul anului, a transmis marti ministrul apararii rus, Serghei Soigu, la o intalnire cu conducerea fortelor armate, informeaza EFE, citata de…

- Rusia a lansat 14 drone de atac si un tir cu rachete asupra Ucrainei in cursul noptii, iar sistemele de aparare aeriana au distrus noua drone, precum si trei rachete ghidate deasupra regiunilor Harkov si Dnipropetrovsk, au anuntat luni fortele aeriene ucrainene. Pe de alta parte, Moscova susține ca…

- Trupele ruse au renunțat la atacurile in "valuri umane" asupra pozițiilor ucrainene din Avdiivka și au trecut la grupuri mai mici de asalt susținute de aviație, a spus Dmitro Riumșin, comandantul Brigazii 47 Macanizate a Ucrainei. Rusia nu mai are suficiente trupe in jurul acestui oraș aflat la numai…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a acuzat Moscova miercuri seara, 24 ianuarie, ca „se joaca cu viețile prizonierilor ucraineni” și a cerut o ancheta internaționala in cazul avionului militar rusesc prabușit in Belgorod, la bordul caruia Moscova sustine ca se aflau 65 de prizonieri ucraineni,…

- Rusia a denuntat duminica lovitura aeriana ucraineana asupra unei piete din orasul Donetk, estul Ucrainei, care s-a soldat cu cel putin 25 de morti si 20 de raniti”, drept un „act terorist barbar” care arata „necesitatea de a atinge toate obiectivele” asaltului in Ucraina. „Regimul neo-nazist de la…

- Rusia a lansat vineri unul dintre cele mai mari raiduri cu rachete si drone din timpul razboiului cu Ucraina. In timpul acestuia au fost uciși cel putin 31 de civili, iar peste 160 au fost raniți. Au fost lovite și blocuri de locuinte si alte cladiri civile din Kiev si din alte orase din sudul si vestul…

- Fortele aeriene ruse au utilizat o racheta supersonica Kinjal impotriva Ucrainei pentru prima data din luna august incoace, a anuntat marti Ministerul britanic al Apararii confirmand informatii difuzate recent in presa ucraineana.