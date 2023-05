Un renumit doctor s-a împușcat în cap Un cunoscut doctor de la Maternitatea Polizu s-a impușcat in cap in aceasta dupa-amiaza. Potrivit unor surse, se pare ca este vorba despre doctorul Nicușor Branescu care a folosit un pistol neletal. Din primele informații, nu se cunoaște in ce scop a fost folosit acest pistol neletal, posibil airsoft. ”Polițiștii Secției 5 au fost sesizați […] The post Un renumit doctor s-a impușcat in cap appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un cunoscut doctor de la Maternitatea Polizu s-a impușcat in cap in aceasta dupa-amiaza. Potrivit unor surse, se pare ca doctorul a folosit un pistol neletal. Din primele informații, nu se cunoaște in ce scop a fost folosit acest pistol neletal, posibil airsoft. ”Polițiștii Secției 5 au fost sesizați…

- Medicamentele pentru diabet care favorizeaza si pierderea in greutate, cum ar fi Ozempic de la Novo Nordisk, devenit favoritul celebritatilor si investitorilor, sunt studiate acum pentru a vedea daca pot ajuta si unele dintre tulburari cerebrale cel mai greu de tratat, inclusiv boala Alzheimer, relateaza…

- Rușii au lansat un atac masiv cu fosfor și muniție incendiara in orașul Bahmut din regiunea Donețk, aflat in epicentrul luptelor din Rusia și Ucraina de mai multe luni de zile, potrivit publicației ucrainene Pravda. Ucraina afirma ca rușii incearca sa cucereasca cu orice preț orașul Bahmut pana la 9…

- Au aparut primele imagini cu arestarea suspectului de 21 ani care ar fi omorat opt persoane și a ranit alte 13, in urma unui atac armat in Serbia, informeaza Antena 3. Ministerul de Interne din Serbia a postat astazi pe Youtube un clip video in care este surprinsa arestarea suspectului de 21 de ani…

- Adolescentul din Serbia care a ucis mai mulți elevi nu a consumat alcool sau droguri, conform analizelor toxicologice, informeaza publicația Nova. In timpul atacului, pe care il planificase minutios, el a tras 57 de focuri de arma. Iar, ținta a fost inclusiv fata pe care o placea. Vecinii tanarului…

- Ozempic este unul dintre noile si puternicele medicamente pentru slabit care au facut adevarate furori in ultimele luni. Dar Ozempic si alte medicamente similare fac mai mult decat sa ajute oamenii sa-si mute gaurile de la curea si sa intre in tinutele vechi: multi raporteaza vise nocturne bizare, vii…

- Un barbat inarmat cu un pistol ar fi incercat sa intre vineri in cladirea principala a Ministerului rus al Apararii din centrul Moscovei, potrivit Pravda.com. „Barbatul, aflat intr-o stare neadecvata si care avea asupra sa un pistol, a incercat sa intre in cladirea Ministerului Apararii”, a declarat…

- Un roman de doar 33 de ani a fost gasit impușcat pe o strada rau famata din Roma, capitala Italiei. Martorii susțin ca barbatul a fost ucis cu cateva focuri de arma trase de o persoana aflata pe o motocicleta, in mers. Polițiștii banuiesc ca este vorba despre o rafuiala intre bandele de traficanți de…