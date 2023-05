Un renumit doctor din Capitală s-a împușcat în cap Un cunoscut doctor de la Maternitatea Polizu s-a impușcat in cap in aceasta dupa-amiaza. Potrivit unor surse, se pare ca doctorul a folosit un pistol neletal. Din primele informații, nu se cunoaște in ce scop a fost folosit acest pistol neletal, posibil airsoft. ”Polițiștii Secției 5 au fost sesizați privire la faptul ca o persoana […] The post Un renumit doctor din Capitala s-a impușcat in cap appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

