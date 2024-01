Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu cateva ore, un avion a luat foc in timp ce ateriza pe Aeroportul Haneda din Tokyo. Acesta a intrat in coliziune cu o aerpnava a Garzii de Coasta, iar impactul a fsot devastator. Deși avionul s-a facut scrum, cei aproape 400 de pasageri s-au salvat. Iata ce i-a ajutat!

- Avion cu sute de persoane la bord, in flacari pe aeroport. Pasagerii și insoțitorii de bord au trait clipe de groaza minute in șir, dupa ce avionul care transporta 379 de persoane a luat foc pe pista din Tokyo, la aterizare. Aeronava s-a ciocnit violent cu un alt avion care aparținea Pazei de Coasta.…

- Un avion de pasageri a luat foc in timp ce ateriza pe pista aeroportului din capitala Japoniei, Tokyo. Unele informații, neconfirmate de autoritați, arata ca avionul a lovit o aeronava a Garzii de Coasta in timp ce se apropia de aeroport, potrivit Reuters. O aeronava a companiei Japan Airlines a luat…

- Un avion al companiei aeriene Japan Airlines s-a ciocnit inainte de aterizarea pe aeroportul Haneda din Tokyo cu o aeronava a Garzii de Coasta. Toate cele 379 de persoane aflate la bordul cursei comerciale au fost salvate la timp, in vreme ce 5 din cei 6 membri ai echipajului celeilalte aeronave sunt,…

- Un avion al unei companii aeriene japoneze a aterizat in flacari pe aeroportul Tokyo – Haneda, dupa ce s-a ciocnit cu o aeronava a Pazei... The post VIDEO | Un avion cu sute de pasageri a aterizat in flacari pe aeroportul din Tokyo, dupa ce s-a ciocnit cu o aeronava a Pazei de Coasta appeared first…

- Un avion de pasageri a luat foc in timp ce ateriza pe pista aeroportului din capitala Japoniei, Tokyo. Unele informații, neconfirmate de autoritați, arata ca avionul a lovit o aeronava a Garzii de Coasta in timp ce se apropia de aeroport, potrivit Reuters

- Un avion de pasageri a luat foc marti pe pista aeroportului Haneda din Tokyo, relateaza BFM TV si BBC, citate de Realitatea.netPotrivit Garzii de Coasta din Japonia, exista informatii potrivit carora ar fi avut loc o coliziune intre un avion al Japan Airlines si un avion al Garzii de Coasta din Japonia,…

- Un avion de pasageri al companiei Japan Airlines a luat foc marti seara, 2 ianuarie, pe pista aeroportului Haneda din Tokyo. Potrivit televiziunii publice Nippon TV, exista informații ca avionul s-a ciocnit in momentul aterizarii cu un avion al Garzii de Coasta din Japonia, transmite Reuters.Imaginile…