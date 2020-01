Stiri pe aceeasi tema

- DIICOT a reusit sa claseze inca un dosar de trafic de droguri, dand verde iubitorilor de senzatii tari care conduc masinile „fumati”. Beneficiarul: “Firicel” din „Las Fierbinti”, caruia DIICOT i-a mai rezolvat un dosar de trafic de droguri, in 2016. Si, un altul, in 2007.

- La data de 15 decembrie a.c., in jurul orei 23.20, politistii Biroului Rutier Turda au depistat un barbat de 32 de ani, din municipiul Resita, judetul Caras Severin. In timp ce conducea un autoturism... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Trei copii din Reșița, județul Caraș-Severin, toți cu varsta de 12 ani, au fost atacați și raniți joi, in timp ce se aflau la școala, de un caine lasat liber de proprietar, care a ajuns pana in sala lor de clasa. Jandarmii din Caraș-Severin au fost anunțați joi, prin apel la 112, ca un caine […] Articolul…

- Peste 120 de persoane continua, marti, interventia la incendiul de padure din zona Cornereva, judetul Caras-Severin, fiind intrunita si o sedinta a Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta. Pana acum a fost afectata o suprafata de 40 de hectare. Elicopterul sosit in sprijin nu poate interveni…

- Ziarul Unirea Intervenție a pompierilor din Aiud la o persoana cu piciorul prins intr-un utilaj agricol Intervenția pompierilor din Aiud a fost solicitata pentru descarcerarea unei persoane cu piciorul prins intr-un utilaj agricol. Detașamentul de Pompieri Aiud intervine cu o ... Intervenție a pompierilor…

- Un barbat, care iși plimba cainele in localitatea Aghires, a intrat in conflict cu alți doi barbați, tata și fiu. Din primele cercetari, acesta l-a lovit pe tata și a asmuțit cainele asupra lor. Victimile au fost mușcate in zona membrelor superioare, tatal fiind transportat la U.P.U. Zalau. Echipajul…

- O tanara din Lugoj poate spune ca traieste datorita interventiei prompte a jandarmilor. Fata a avut o cadere psihica si a decis sa isi puna capat zilelor. Incidentul a avut loc pe strada Nicolae Titulescu, in cursul zilei de sambata, iar norocul fetei a fost ca prin zona a trecut un echipaj al jandarmilor.…

- Scena de groaza la metrou, miercuri dupa-amiaza, dupa ce un barbat și-a prins piciorul in ușa unui tren și a fost tarat pana in tunel. Incidentul a avut loc la stația 1 Mai, trenul mergea in direcția...