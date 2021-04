Stiri pe aceeasi tema

- Teo Trandafir a fost prima invitata a prodcastului rivalului sau de la Pro TV, Catalin Maruța. Vedeta de la Kanal D a acceptat invitația in emisiunea on-line de pe YouTube, unde a facut dezvaluiri neașteptate. Teo a vorbit despre plecarea de la Pro TV, din 2006, unde facuse istorie pe micile ecrane.…

- Micul protest al polițiștilor de la Cotroceni a provocat valuri uriașe și reacții pe masura ale serviciilor. Astfel, s-a inceput, discret, verificarea protestatarilor, scopul final fiind de a depista posibile aversiuni fața de președintele Iohannis. Mai mult, se pare ca insuși ministrul Bode ar fi fost…

- Lidia Buble este fara doar și poate cea mai curtata vedeta din showbiz. Dupa desparțirea de Razvan Simion, barbații sunt atrași ca un magnet de frumoasa artista, iar ceea ce a putut sa gaseasca aceasta pe parbirzul mașinii este de-a dreptul uimitor. Deși nu știe cine este admiratorul secret, Lidia Buble…

- Vedeta PRO TV Dragoș Bucur a facut anunțul marți pe Facebook. ”In cazul in care nu aveți pe cine sa injurați: nu ma vaccinez și nu port masca”, a scris realizatorul emisiunii ”Visuri la cheie”, care a fost depistat cu coronavirus in septembrie 2020. Postarea controversata a actorului a adunat 24.000…

- Oameni de stiinta britanici au dezvoltat un robot in forma de meduza, care imita inotul delicat al animalului si textura sa usor moale, pentru a putea explora recifurile de corali fara a le deteriora, relateaza joi AFP. Micul robot, prezentat miercuri in revista stiintifica "Science Robotics", imita…

- Ramona Olaru, asistenta TV de la Neatza cu Razvan și Dani are intotdeauna apariții de senzație. Fanii emisiunii o vad tot timpul imbracata in cele mai indraznețe ținute, pe care vedeta nu se teme sa le poarte. Frumoasa blonda tinde sa aleaga articole vestimentare care sa ii puna in evidența atuurile…

- Oana Roman știe sa se bucure de viața, chiar și atunci cand lucrurile nu ii merg bine! Vedeta ne arata ca știe mereu sa ia partea plina a paharului și sa treaca peste necazuri cu zimbetul pe buze. Are o ambiție de fier și demonstreaza acest fapt chiar acum, dupa desparțirea de soțul ei, Marius Elisei.