Un procuror CSM cere revocarea sefului Inspecției Judiciare Procurorul CSM, Cristian Ban, cere sesizarea Comisiei speciale a Consiliului pentru a analiza revocarea șefului Inspecției Judiciare, Lucian Netejoru. „Avem pe ordinea de zi de analizat adresa Inspecției Judiciare privind acel control dispus de catre Secția pentru procurori in ianuarie 2020, un control dispus la Secția pentru investigarea infracțiunilor din justiție privind prioritizarea soluționarii dosarelor in cadrul acestei unitați de parchet.(…). La ședința trecuta s-a suplimentat materialul cu o analiza a soluțiilor de respingere a acțiunilor disciplinare pe motive de netemeinicie și de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Procurorul Cristian Ban, membru al CSM, a solicitat, marti, sesizarea Comisie speciale a Consiliului pentru analizarea si propunerea revocarii lui Lucian Netejoru din functia de inspector-sef al Inspectiei Judiciare, conform Agerpres. Citește și: ALERTA Tanar de 35 de ani, din Vaslui, MORT…

- Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a decis, marti, sesizarea Comisiei speciale a Consiliului cu propunerea de analizare a revocarii lui Lucian Netejoru din functia de inspector-sef al Inspectiei Judiciare. "Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al…

- Procurorul Cristian Ban, membru al CSM, a solicitat, marti, sesizarea Comisie speciale a Consiliului pentru analizarea si propunerea revocarii lui Lucian Netejoru din functia de inspector-sef al Inspectiei Judiciare. "Avem pe ordinea de zi de analizat adresa Inspectiei Judiciare privind…

- Mii se sesizari privind presupuse abateri disciplinare au fost depuse in cursul anului trecut la Inspectia Judiciara, iar circa 20 dintre acestea au fost exercitate actiuni disciplinare. Conform raportului pentru anul 2020 al Inspectiei Judiciare, institutia a primit 2.706 de sesizari disciplinare…

- Trei asociatii ale magistratilor dezaproba decizia Sectiei pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) de a sesiza Inspectia Judiciara pentru modul in care Adina Florea a facut ancheta in cazul Kovesi. Sectia pentru procurori a CSM a decis, pe 12 ianuarie, in unanimitate,…

- Trei asociatii ale magistratilor dezaproba decizia Sectiei pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) de a sesiza Inspectia Judiciara pentru modul in care Adina Florea a facut ancheta in cazul Kovesi. Context: Sectia pentru procurori a CSM a decis, pe 12 ianuarie, in unanimitate,…

- Sectia pentru procurori a CSM a dispus marti, 12 ianuarie, sesizarea Inspecției Judiciare in privința procurorului Adina Florea (SIIJ), pentru a se cerceta daca aceasta a respectat dispozițiile legale sau a acționat cu rea credința in procedura luarii masurii preventive a controlului judiciar fața…

- Sectia pentru procurori a decis marti, in unanimitate, sesizarea Inspectiei Judiciare in vederea efectuarii de verificari cu privire la posibila savarsire de catre Adina Florea, procuror la Sectia speciala, a unei abateri disciplinare constand in exercitarea functiei cu rea credinta sau grava neglijenta,…