Un primar din județul Timiș a murit dupa ce a fost depistat cu Covid-19. Barbatul in varsta de 69 de ani suferea și de o boala incurabila. Este vorba despre Tudor Nicolae Marinescu, primarul comunei Voiteg din județul Timiș. Barbatul in varsta de 69 de ani a murit, dupa ce in urma cu cateva zile a fost depistat cu Covid-19. Starea de sanatate i s-a deteriorat rapid, avand in vedere ca mai suferea și de o boala incurabila. El a fost internat la Spitalul de Boli Infectioase ”Victor Babes” din Timisoara, la Sectia de terapie Intensiva. Potrivit News.ro , Marinescu, primar al comunei Voiteg din anul…