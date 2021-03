Stiri pe aceeasi tema

- Președintele american Donald Trump a admis joi ca mandatul sau se incheie in 20 ianuarie și a promis o „tranziție ordonata”, dupa ce Congresul a validat victoria democratului Joe Biden. Mesajul din partea președintelui american, care are contul de Twitter suspendat, a fost postat pe rețea de directorul…

- Victoria presedintelui ales Joe Biden de la scrutinul prezidential din 3 noiembrie a fost ratificata, joi, 7 ianuarie, de Congresul SUA. Conform EFE și Agerpres, ratificarea are loc imediat dupa asaltul asupra Congresului comis de sustinatori ai lui Donald Trump. Susținatorii presedintelui in exercitiu…

- Donald Trump a afirmat miercuri, cu puțin timp inainte ca Congresul sa se intruneasca pentru a certifica victoria lui Joe Biden, ca nu-și va recunoaște niciodata infrangerea la alegerile prezidențiale care au avut loc la inceputul lunii noiembrie. De asemenea, oficialul a declarat din nou ca alegerile…

- Senatorul republican Ted Cruz va formula obiectii privind validarea voturilor Colegiului electoral în statul Arizona, afirma surse politice de la Washington citate de site-ul Axios.com si de cotidianul The Washington Post. Ted Cruz se numara printre cei 13 senatori republicani care au…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat, duminica, ca va participa la protestele cate vor avea loc la Washington, pe 6 ianuarie, in ziua in care Congresul se va reuni pentru a certifica voturile din Colegiul Electoral si a declara victoria in alegeri a presedintelui ales Joe Biden, transmite…

- Presedintele american in exercitiu, Donald Trump, i-a indemnat pe partizanii sai sa se adune la Washington pe 6 ianuarie, intr-un ultim efort vizand sa puna presiune asupra Congresului pentru a nu certifica victoria lui Joe Biden la alegerile prezidentiale, noteaza AFP.

